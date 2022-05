Calcio: Gravina “Cento squadre professionistiche sono troppe”

"C'è l'esigenza di un nuovo prodotto, ragioniamoci insieme" ROMA (ITALPRESS) – "C'è l'esigenza di un nuovo prodotto, playoff o playout non lo so: ragioniamoci insieme. Di sicuro cento squadre professionistiche sono troppe". Ne ha parlato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, durante il forum organizzato a Roma dal Corriere dello Sport "Il calcio che l'Italia si merita". "Non tutto dipende da noi, ci sono provvedimenti che devono essere votati dalla politica – ha aggiunto Gravina – la legge che regolamenta lo sport ha 41 anni, è del 1981, e ormai è superata. Invece di far riferimento a degli indicatori di economia bisognerebbe ricercare il BIL, il benessere interno lordo, per allontanare l'idea faziosa e personalistica del mondo del calcio e cercare soluzioni in ottica di sistema". – foto Image – (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Mag-22 11:36