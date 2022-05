F.1: Gp Spagna, Leclerc “Vogliamo tornare davanti a Red Bull”

"Siamo qua con un upgrade, vedremo come andrà" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Spero si profili un buon weekend e una lotta con la Red Bull, ancora una volta. Loro stanno portando sempre più miglioramenti alla macchina. La prima parte della stagione è stata molto combattuta e spero che questa possa essere la volta buona per tornare davanti a loro". Lo ha detto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Spagna di Formula 1. "Abbiamo girato qui per i test tempo fa. Ora siamo qui con un upgrade, con aggiornamenti e vedremo come andrà. Ma dobbiamo vedere se anche la Red Bull avrà qualcosa di nuovo previsto per questo fine settimana. Tuttavia non credo si preannuncerà qualcosa di troppo diverso da quanto visto finora". Su quanto successo a Monaco qualche giorno fa: "Guidare la macchina di Lauda è stato fantastico, finché non mi sono schiantato – prosegue il ferrarista – Il porpoising? Credo dipenda anche dal pilota, Sainz sembra più sensibile alle sollecitazioni. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, alcune macchine ne soffrono più di altre ma è un aspetto su cui lavoriamo molto". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Mag-22 11:30