F.1: Gp Spagna, Sainz “Voglio la mia prima vittoria con la Ferrari”

"Spero che gli aggiornamenti diano una mano", l'auspicio del ferrarista BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Andare a podio qui sarebbe un bel risultato. Però voglio la mia prima vittoria, lotteremo per questo obiettivo e spero che gli aggiornamenti diano una mano a stare davanti alla Red Bull. Siamo pronti". Lo ha dichiarato Carlos Sainz, pilota della Ferrari, nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Il madrileno corre in casa: "L'accoglienza è stata fantastica, sarà tutto esaurito e ci aspettiamo 100 mila persone domenica – prosegue – La mia tribuna è stata venduta in qualche ora. L'atmosfera è incredibile. Gli spagnoli non sono troppo abituati a fare dei regali, ho ricevuto qualche bandiera spagnola e tanti incoraggiamenti che mi mettono di buon umore". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 20-Mag-22 12:20