Tennis: Torneo Rabat. Trevisan batte Bronzetti e vola in finale

La toscana supera la romagnola per 6-3 6-3, domani contro Liu per il titolo RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – E' la 26esima italiana a raggiungere l'ultimo atto in un torneo del circuito maggiore. Martina Trevisan ha vinto il derby tricolore e si è qualificata per la finale del "Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari tornato dopo due anni d'assenza a disputarsi sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. In semifinale la 28enne mancina di Firenze, n.85 del ranking, ha battuto per 6-3 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di partita, Lucia Bronzetti, 23enne di Villa Verucchio, n.83 del ranking. Domani in finale Trevisan troverà dall'altra parte della rete la statunitense Claire Liu, 21enne californiana di Thousand Oaks, n.92 WTA, che ha beneficiato del forfait per infortunio (problema alla spalla destra) dell'ungherese Anna Bondar, n.67 WTA e quinta favorita del seeding. Tra le due non ci sono precedenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 20-Mag-22 15:45