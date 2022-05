Calciomercato: Chelsea. Pulisic vuole andar via, Juve interessata

Secondo la stampa britannica lo statunitense avrebbe chiesto al club di valutare le offerte LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Christian Pulisic vuole di più. Nel Chelsea è un giocatore importante, magari non sempre titolare, ma comunque tra i protagonisti. Eppure secondo il "The Guardian" lo statunitense non sarebbe del tutto soddisfatto, tanto da aver chiesto ai dirigenti di valutare eventuali offerte in arrivo per il suo cartellino. Tra le società interessate, secondo la stampa britannica, ci sarebbe anche la Juventus. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 21-Mag-22 10:41