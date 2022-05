Superbike: Bautista vince gara 1 in Portogallo, beffato Razgatlioglu

Lo spagnolo allunga in classifica su Rea, terzo al traguardo ESTORIL (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Alvaro Bautista vince in "volata" gara 1 del Round di Portogallo, terzo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike disputato sul circuito di Estoril. Lo spagnolo della Aruba.it Racing – Ducati, leader della classifica iridata e scattato dalla terza posizione in griglia, per tutta la prima parte di gara lascia battagliare davanti Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) e Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), già protagonisti nella Superpole. Quando poi il nordirlandese – che aveva conquistato la sua prima pole del 2022 precedendo di appena 91 millesimi il campione del mondo in carica – perde terreno, Bautista si fa sotto e sul rettilineo finale beffa in prossimità della bandiera a scacchi Razgatlioglu. Quarto posto per Andrea Locatelli (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) davanti a Xavi Vierge (Team HRC), nono Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati). Bautista, al quarto successo stagionale, consolida il primato salendo a quota 134 punti, +27 su Rea e +50 su Razgatlioglu, ancora a caccia della prima vittoria in questo 2022. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 21-Mag-22 15:48