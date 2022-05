Calcio: Fiorentina. Pradè “Rammarico per non aver fatto qualcosa in più”

"Alti e bassi, ma c'è gioia per l'approdo in Conference", dice il ds viola FIRENZE (ITALPRESS) – "E' incredibile dirlo ma l'ottavo posto sarebbe stata una delusione per tutti e c'è anche il rammarico per non aver fatto qualcosa in più". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, parlando ai canali ufficiali del club all'indomani del successo sulla Juventus che ha permesso ai viola di approdare in Conference League. "La squadra poi ha avuto alti e bassi, è una questione di esperienza – ha aggiunto Pradè -. L'anno prossimo avremo un'identità migliore, ci conosceremo meglio ed andremo ad operare cose intelligenti. C'è grande gioia, sono tanto contento per il presidente Commisso, per sua moglie Catherine, per il figlio Joseph, per Barone, per i calciatori e per il mister perche' per loro è una grande crescita, poi soprattutto per tanti giocatori che non hanno mai fatto l'Europa". Pradè ha successivamente fatto un suo bilancio in viola. "Nei miei sette anni nella Fiorentina sono riuscito a vedere cinque volte l'Europa e per me è una grandissima soddisfazione personale – ha sottolineato -. Grazie ai giocatori e ai tifosi, ieri sono stati una bolgia e sarebbe stato difficile giocare anche per il Real Madrid contro di noi. Ce la godiamo. Abbiamo fatto un grande campionato, peccato aver mollato un po' alla fine a livello psicologico. La semifinale di Coppa Italia contro la Juventus ci ha demoralizzato molto perche' pensavamo davvero di farcela, e sono felice che ci sia questa gioia e questo grande entusiasmo. Ora non dobbiamo accontentarci". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/fsc/red 22-Mag-22 12:08