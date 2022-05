Calcio: Psg. Messi “Nel futuro cose belle, sarà un anno importante”

L'asso argentino "Abbiamo ancora l'amaro sapore dell'eliminazione in Champions" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "La stagione è finita e volevo ringraziare i miei compagni di squadra per come mi hanno trattato da quando sono arrivato e la mia famiglia per avermi sempre accompagnato e supportato". Così su Instagram Lionel Messi, attaccante del Psg, all'indomani dell'ultima gara di campionato dei parigini contro il Metz, con l'annuncio del rinnovo di Mbappé. Per l'argentino non è stata una stagione semplice, nonostante la conquista del titolo di campioni di Francia. "È stato un anno 'diverso' a causa di tutto quello che è successo, ma alla fine abbiamo vinto il campionato, cosa che mi rende entusiasta perchè si tratta del primo trofeo che conquisto qui a Parigi". Il sette volte Pallone d'Oro ha poi aggiunto: "Sono sicuro che nel 2022 accadranno cose belle, sarà un anno importante e lotteremo per essere competitivi e ambiziosi in tutte le competizioni. Abbiamo ancora l'amaro sapore dell'eliminazione in Champions: eravamo la squadra migliore, ma nonostante ciò voglio conservare la gioia di aver vinto un altro titolo che era uno degli obiettivi". – foto Image – (ITALPRESS). xd6/ari/red 22-Mag-22 17:01