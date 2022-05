Calcio: Psg. Stampa francese, esonerato il ds Leonardo

L'ex tecnico di Inter e Milan era in carica dal 2019 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Leonardo non è più il direttore sportivo del Paris Saint Germain. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma l'ex tecnico di Inter e Milan – secondo quanto annunciato dalla stampa francese – è stato sollevato dall'incarico pochi minuti dopo il 5-0 inflitto dai campioni di Francia al Metz e l'annuncio del rinnovo fino al 2025 di Kylian Mbappè. L'addio a Leonardo fa parte di quella rivoluzione in casa parigina che porterà, secondo rumours sempre più frequenti, anche all'esonero del tecnico Mauricio Pochettino e ad altri cambi nel management. Leonardo, dopo un primo passaggio da dirigente dal 2011 al 2013, è tornato al Psg nel giugno del 2019. Il favorito alla sua successione è il portoghese Luis Campos. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 22-Mag-22 10:00