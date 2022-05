Calcio: Serie A. Thiago Motta “Salvezza speciale per squadra e tifosi”

"Gli elogi fanno piacere. Il Psg? Devo chiamare le mie figlie…" LA SPEZIA (ITALPRESS) – "Questi ragazzi sono stati insieme anche nei momenti meno belli della stagione. Siamo andati sempre avanti, sempre positivi, cercando di aiutarci. E' una soddisfazione finire la stagione e restare in A con questi ragazzi. La partita di oggi è un dettaglio che dà un valore in più a quanto fatto in stagione". Lo dice il tecnico dello Spezia Thiago Motta al termine dell'ultima gara stagionale, persa dai liguri in casa con il Napoli. Incassando a Dazn i complimenti per la stagione dei suoi, l'allenatore italo-brasiliano spiega: "Tutti gli elogi fanno piacere, ma credo che alla fine avere il privilegio di partecipare con il gruppo e finire la stagione nel miglior modo possibile, contro una grandissima squadra come il Napoli, è una festa per tutti. E penso sia meritata. Gestire un gruppo da 29 calciatori è difficile, abbiamo 11 attaccanti, che vogliono giocare per segnare e fare gol. Ognuno di loro ha capito il suo momento e quando ha giocato ha fatto bene e quando non ha giocato ha supportato il compagno che giocava. Oggi parteciperemo alla festa della società, i ragazzi contano tantissimo per me e voglio restare con loro. Dopo questa salvezza oggi è un momento speciale per noi e per i nostri tifosi per quando fatto in questa stagione". "Il mio futuro al Psg? A fine stagione le voci circolano, sono molto felice per quanto fatto quest'anno. Ora voglio prendere qualche giorno di tempo per parlare e per restare con la mia famiglia e le mie bambine. Oggi – continua – approfitto per fare loro gli auguri, visto che compiono 10 anni. Non le vedo da due mesi, avere la famiglia lontana è uno stimolo in più, non è semplice. Nessuna chiamata ricevuta da Parigi? Devo chiamare le mie bambine, tutto il resto passa in secondo piano", chiosa Thiago Motta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/fsc/red 22-Mag-22 15:52