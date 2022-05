Calciomercato: Pogba verso ritorno alla Juve ma Psg farà ultima offerta

Secondo il "Mail on Sunday" chance comunque ridotte per i parigini LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è praticamente definito ma il Paris Saint Germain farà un ultimo tentativo per convincere il centrocampista, svincolato dal Manchester United, a sposare la causa parigina. A scriverlo è il "Mail on Sunday", che evidenzia come le chance del Psg siano comunque ridotte. Pogba, 29 anni, nelle scorse settimane ha già rifiutato un'offerta del Manchester City di Pep Guardiola: il rientro a Torino resta la prima opzione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 22-Mag-22 10:58