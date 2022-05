F.1: Gp Spagna. Perez “Sarebbe stata una bella battaglia con Verstappen”

"Doppietta un grande risultato per la Red Bull", dice il messicano BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sarebbe stata una bella battaglia con Verstappen ma è un grande risultato per il team, sono contento per questo. La mia richiesta di passare su Max e Russell? Avevamo una strategia diversa per le gomme, pensavo di poter superare senza perdere secondi cruciali". Queste le parole di Sergio Perez, secondo classificato del Gran Premio di Spagna di Formula 1. "Mi sono sentito molto a casa questo week-end – dice il messicano della Red Bull a proposito del supporto dei fan – e sono contento di essere salito sul podio". – foto Image – (ITALPRESS). spf/fsc/red 22-Mag-22 17:00