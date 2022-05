F.1: Gp Spagna. Verstappen “Vinto grazie a una strategia perfetta”

"Contento anche per Perez, un grande risultato per il team" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Sono uscito di pista forse per il vento, poi ho cercato di superare Russell ma il DRS non funzionava. Grazie alla strategia, che è stata perfetta, siamo riusciti a vincerla. Ho cercato di mantenere la concentrazione, sono contento di aver vinto e anche per Perez, un grande risultato per il team". Queste le parole di Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Spagna di Formula 1. E sulla lunga lotta per Russell: "Non ero frustrato per la sua guida, ma per il DRS che non funzionava – spiega l'olandese della Red Bull – La vettura è stata perfetta sulle soft, ma anche sulle medie". – foto Image – (ITALPRESS). spf/fsc/red 22-Mag-22 16:56