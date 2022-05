Golf: problemi a una gamba, Tiger Woods si ritira dal Pga Championship

Il fuoriclasse 46enne costretto al forfait al terzo turno NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tiger Woods lascia al terzo turno il Pga Championship a causa di un problema a una gamba. A riferirlo sono gli organizzatori del torneo. Il 46enne fuoriclasse del golf, al secondo appuntamento agonistico 15 mesi dopo un grave incidente d'auto, è stato costretto al forfait per un persistente dolore alla gamba destra. Woods, che ha vinto 15 major in carriera, ha affrontato un giornata difficile, zoppicando vistosamente sul green di Southern Hills, in Oklahoma, e chiudendo all'ultimo posto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 22-Mag-22 10:21