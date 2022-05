Miami batte Boston e torna avanti nella serie, Butler ko

Nba, gli Heat comandano 2-1 la finale di Eastern Conference BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Miami rimette la testa avanti. In gara-3 della finale della Eastern Conference, gli Heat vincono 109-103 a Boston e tornano a comandare la serie per 2-1. Ma il successo di Miami, capace di respingere il tentativo di rimonta dei Celtics, non è indolore: un'infiammazione al ginocchio destro ha tenuto fuori Jimmy Butler per l'intero secondo periodo. Da valutare per le prossime gare le condizioni dell'asso degli Heat, trascinati da Bam Adebayo, autore di 31 punti e 10 rimbalzi. Miami ha dominato i primi due tempi, arrivando ad accumulare 26 punti di vantaggio. Ma senza Butler la franchigia della Florida ha perso le coordinate e Boston – grazie soprattutto a un incontenibile Jaylen Brown, 40 punti e 9 rimbalzi, 14/20 al tiro – si è avvicinata pericolosamente fino al 93-92 a meno di tre minuti dalla fine. Ma Max Strus e il solito Adebayo hanno rimesso in sicurezza il risultato per Miami, che ora comanda per 2-1. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). fsc/red 22-Mag-22 10:39