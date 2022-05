Ritiro per Leclerc nel Gp di Spagna “Fa male ma guardiamo avanti”

Il ferrarista fermato da un problema al motore mentre era in testa BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Problemi per la Ferrari di Charles Leclerc al giro numero 27 del Gran Premio di Spagna. All'interno di una gara fin a quel momento dominata, il monegasco deve rientrare ai box per un problema al motore ed è costretto al ritiro. "Il team ha fatto un lavoro straordinario per affidabilità fino ad adesso, fa male perché succede in una gara dove siamo primi e stiamo gestendo, ma il campionato è lungo. In momenti così non si può far altro che guardare le cose positive del week-end in qualifica e in gara, il feeling era molto buono ed era da due o tre gare che non lo provavo", ha commentato Leclerc. "Ho fiducia per le prossime – dice il pilota Ferrari -, fa male ma guardiamo avanti". (ITALPRESS). spf/fsc/red 22-Mag-22 16:21