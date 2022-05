Calcio: Dortmund. Terzic torna in panchina per la prossima stagione

Il club sceglie una soluzione interna per il ruolo di allenatore DORTMUND (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Borussia Dortmund opta per una soluzione interna per il ruolo di allenatore. In vista della prossima stagione, siederà sulla panchina del club della Bundesliga Edin Terzic, 39 anni, già rimpiazzato al termine della passata stagione da Marco Rose e rimasto nell'organico come direttore tecnico. Terzic firmerà domani un contratto fino al 30 giugno 2025. "Vorrei ringraziare la società per la grande fiducia che ha riposto in me e per avermi affidato questa grande responsabilità – il commento di Terzic – Faremo tutto il possibile ogni giorno per fare in modo che la squadra e l'intero club abbiano successo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Mag-22 16:18