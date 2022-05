Calcio: Milan. Pirlo “Tonali figura chiave, bisognava solo aspettarlo”

"Hanno sempre creduto in lui, poi quando uno è bravo lo fa vedere in campo" FIRENZE (ITALPRESS) – "La passione di ogni bambino ti porta sempre a voler fare qualcosa di più. Ho iniziato come tanti ragazzi con una pallina in casa, e poi ho cercato di giocare con un pallone un pò piu' grande ed ho realizzato un sogno. Il prossimo? Ne ho ancora tanti da raggiungere". Lo ha detto Andrea Pirlo nel corso della cerimonia della Hall of fame in svolgimento a Firenze. "Tonali? E' stata una figura chiave nel Milan, bisognava solo aspettarlo e dargli fiducia come ha fatto Pioli e la società che sono stati bravi -ha aggiunto Pirlo-. Hanno sempre creduto in lui, poi quando uno è bravo lo fa vedere in campo. Il Milan non è partito come favorito, ha trovato compattezza durante il cammino, consapevolezza che si potesse raggiungere l'obiettivo" ha spiegato Pirlo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/gm/red 23-Mag-22 16:29