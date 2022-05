Calcio: Slovacchia, Hamsik lascia nazionale dopo 15 anni

"Chiudo una parte importante e meravigliosa della mia carriera" BRATISLAVA (SLOVACCHIA) (ITALPRESS) – "Non è stato facile, ci ho pensato a lungo ma alla fine ho deciso di chiudere questa parte importante e meravigliosa della mia carriera". Dopo 15 anni Marek Hamsik non indosserà più la maglia della nazionale slovacca. L'ex centrocampista del Napoli, oggi al Trabzonspor, ha collezionato 135 presenze e 26 reti. "E' stato un viaggio lungo e bellissimo di cui vado orgoglioso", ha scritto via social il 34enne Hamsik, che con la Slovacchia ha giocato anche i Mondiali del 2010 e la fase finale di Euro2016 ed Euro2020. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Mag-22 16:14