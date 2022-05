Calciomercato: Aston Villa. Kamara ingaggiato con un quinquennale

Il centrocampista francese lascia Marsiglia per la Premier, piaceva anche alla Roma LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Che fosse in partenza da Marsiglia era noto, ma la sua destinazione era ancora top-secret. Oggi, invece, il destino di Boubacar Kamara è stato svelato: il 22enne centrocampista francese giocherà in Premier League con l'Aston Villa. Kamara, che interessava anche alla Roma, ha firmato con il club inglese un contratto quinquennale e sarà allenato da un'autentica leggenda del calcio d'oltremanica come Steven Gerrard. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Mag-22 12:53