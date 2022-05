Calciomercato: Bayern. Neuer prolunga per altre due stagioni

Il 36enne portiere tedesco resterà con il club bavarese sino al 2024 MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Manuel Neuer non ha alcuna intenzione di appendere i guantoni al chiodo. Alla veneranda età di 36, il portiere tedesco resta tra i migliori al mondo e così non solo non vuol sentir parlare di addio al calcio, ma addirittura 'rilancia'. Il numero 1 del Bayern Monaco ha infatti annunciato il suo prolungamento contrattuale per altre due stagioni: Neuer resterà con il club bavarese sino al 2024. – foto Image – (ITALPRESS). mc/red 23-Mag-22 12:17