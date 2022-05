Tennis: Atp. Top 10 invariata, comanda Djokovic, Musetti perde 9 posti

Il toscano scivola in 66^ piazza, Berrettini 10°, Sinner 12° e Sonego 35° ROMA (ITALPRESS) – Settimana di stallo per quanto riguarda le prime posizioni della classifica Atp. In attesa di conoscere i verdetti che arriveranno dal Roland Garros, tutti i primi 16 giocatori del mondo restano nelle rispettive posizioni. E così il leader del ranking Novak Djokovic mantiene il distacco 680 punti su Daniil Medvedev, che è però tornato a giocare una partita ufficiale a quasi due mesi di distanza dall'ultima (perdendo al secondo turno dell'ATP 250 di Ginevra da Richard Gasquet) dopo l'operazione chirurgica per la rimozione di un'ernia. Perdono punti ma non posizioni Alexander Zverev (3) e Stefanos Tsitsipas (4), che vedono accorciare il loro distacco da Rafael Nadal (5). Stesso discorso per Carlos Alcaraz, assente agli Internazionali BNL d'Italia dopo il trionfo al Masters 1000 di Madrid, che resta sesto ma cede 122 punti ed è tallonato da Andrey Rublev. Casper Ruud, fresco vincitore del torneo di Ginevra, si conferma ottavo così come Felix Auger-Aliassime nono che però vede ridursi a 15 i punti di vantaggio su Matteo Berrettini, ancora alle prese con il decorso post-operazione alla mano destra e assente al Roland Garros. Così come il romano, assente a Parigi, anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si confermano nelle rispettive posizioni rispetto alla classifica della settimana scorsa, e cioè 12esimo e 35esimo. Sui campi della capitale francese anche Lorenzo Musetti, che tornerà a giocare una partita ufficiale dopo l'infortunio subìto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il ventenne carrarese proverà fin da subito a risalire nel ranking che, a causa dello stop forzato, questa settimana lo ha visto perdere 9 posizioni scendendo alla n.66. Sale un gradino Fabio Fognini, che si posiziona al n.51 a soli 36 punti dal rientrare tra i migliori 50 giocatori del mondo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Mag-22 13:20