Tennis: Roland Garros. Trevisan vola al secondo turno

La toscana, reduce dal primo titolo Wta a Rabat, liquida Dart all'esordio PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Continua il gran momento di Martina Trevisan, che supera il primo turno del Roland Garros femminile, secondo Slam del 2022 in corso sulla terra rossa parigina. La 28enne tennista fiorentina, n.59 Wta ("best ranking"), reduce dal primo titolo conquistato a Rabat, si è imposta all'esordio sulla britannica Harriet Dart, n.111 del ranking, con il punteggio di 6-0 6-2, maturato in un'ora e 26 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Mag-22 12:41