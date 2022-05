Basket: Nazionale. Gallinari “Disponibile, spero far parte del gruppo”

"Sono a disposizione del coach". MILANO (ITALPRESS) – "Sono a disposizione del coach, speriamo di far parte del gruppo. Indossare la maglia azzurra è una cosa sempre incredibile, è una cosa difficile da spiegare. Solo chi lo ha provato può capirlo. Non vediamo l'ora di iniziare". Così l'ala degli Atalanta Hawks Danilo Gallinari a margine dell'evento di presentazione "-100 giorni a FIBA Eurobasket 2022" tenutosi a Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele II. "Sarà una cosa molto particolare giocare davanti al nostro pubblico – ha dichiarato Gallinari in vista del girone dell'Europeo che si svolgerà al Forum di Assago -, quando lo abbiamo fatto per le qualificazioni olimpiche (a Torino, ndr) non è andata molto bene. Qui a Milano sarà ancor più particolare. Il risultato di Tokyo? Ci ha lasciato parecchia fiducia, sappiamo che possiamo possiamo giocare ad alto livello contro tutti. Obiettivo? Bisogna sempre sognare in grande, ma è giusto fare un passo alla volta. Abbiamo prima un girone da affrontare in casa, l'obiettivo è passare la prima fase. Ci sono buone speranze, poi vediamo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 24-Mag-22 15:53