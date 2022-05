Basket: Nazionale. Sacchetti “Senatori? Spero avere mio gruppo di Tokyo”

"Ma ora lasciategli finire il campionato, poi farò le mie scelte" MILANO (ITALPRESS) – "I senatori? L'importante è che stiano bene i ragazzi dell'Olimpiadi. Ma ora lasciategli finire il campionato, poi farò le mie scelte". Il coach dell'Italbasket Meo Sacchetti ha le idee chiare sul prossimo campionato europeo e sul gruppo da convocare in vista dei prossimi impegni: "Pronostico? Io vorrei avere i miei giocatori, sapete benissimo che sono legato ai ragazzi di Tokyo, mi dà una forza incredibile sapere che c'è quel gruppo. Non dovevamo nemmeno andare alle Olimpiadi – ha ribadito Sacchetti a margine dell'evento "-100 giorni a FIBA Eurobasket 2022" tenutosi a Milano, nella Galleria Vittorio Emanuele II -, i ragazzi che ho allenato hanno ancora tanta fame. La sconfitta con la Francia? Sicuuramente c'è stato un po' di rammarico. Sono convinto che le grandi squadre possono essere battute in gara unica. Cosa mi aspetto? Il palazzetto pieno. L'ho visto con le ultime gare, non è bello giocare senza pubblico. La presenza dei tifosi può darti uno stimolo in più rispetto a quelli che già hai". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 24-Mag-22 16:03