Calcio: Conference, Pellegrini “Cresciuti tanto, coppa ciliegina”

"Meglio avere la responsabilità di giocare una finale che stare a guardare" TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo iniziato la stagione in maniera positiva, poi ci sono stati dei momenti in cui ci siamo dovuti ritrovare sotto qualche aspetto, per cui abbiamo cambiato modulo, fatto alcuni aggiustamenti che sono normali quando inizia un nuovo percorso. Ma la cosa più importante è stata la crescita della squadra, sotto ogni punto di vista, in Europa e in campionato: la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta della nostra crescita, del percorso fatto". Lorenzo Pellegrini sogna di alzare al cielo di Tirana la Conference League. Per il capitano giallorosso, romano e romanista, sarebbe un momento speciale. "E' bello avere questa responsabilità piuttosto che stare a casa sul divano a guardare gli altri che giocano – le sue parole a Sky alla vigilia della finale col Feyenoord – Questa responsabilità ce la prendiamo tutti: domani sarà una grande partita e una grande giornata". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-22 17:44