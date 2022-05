Calcio: Inter. Lautaro “Dispiace tanto, ma fiero di questa maglia”

"Si chiude una stagione con due trofei vinti, grazie a compagni e tifosi", ha scritto l'argentino MILANO (ITALPRESS) – Le sue lacrime dopo la vittoria contro la Sampdoria e il contemporaneo successo-scudetto del Milan a Reggio Emilia, hanno colpito i tifosi nerazzurri. Lautaro Martinez ha dimostrato anche così, non solo a suon di gol e impegno sul campo, quanto ci tenesse a difendere il tricolore vinto nella stagione precedente. Hanno vinto i cugini rossoneri e oggi, in un post su Instagram, l'attaccante dell'Inter spiega: "Dispiace, dispiace tanto per tutto il lavoro fatto dal primo giorno di preparazione. Si chiude una stagione con due trofei vinti che abbiamo riportato a casa dopo tanto tempo. Sono orgoglioso d'indossare e difendere questa maglia. Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per quest'anno insieme. E grazie a tutti voi tifosi per l'amore e il supporto di sempre", ha scritto il centravanti argentino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Mag-22 16:29