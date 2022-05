Calcio: Marcelino lascia Athletic Bilbao “Non sento fiducia club”

Il tecnico era in carica da gennaio 2021 BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Marcelino Garcia Toral non sarà l'allenatore dell'Athletic Bilbao nella prossima stagione. È stato lo stesso 56enne tecnico asturiano ad annunciare l'addio ai baschi, che guidava dal gennaio 2021. "E' arrivato il momento di fare un passo indietro e chiudere una bella storia, è arrivato il momento di salutare – le parole di Marcelino – Me ne vado perchè sento che il club non mi dà la fiducia di cui ho bisogno". Il tecnico ha guidato l'Athletic alla vittoria della Supercoppa di Spagna 2021, salvo poi perdere due finali di Coppa del Re. In Liga, invece, ha ottenuto un decimo e un ottavo posto, mancando la qualificazione alle competizioni europee. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 24-Mag-22 14:02