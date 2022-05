Calciomercato: ManCity. Stampa, Real Madrid su Sterling

Dopo aver fallito l'assalto a Mbappè, il club spagnolo si guarda intorno LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Non è Kylian Mbappè, ma probabilmente nessuno al momento reggerebbe il paragone con il campione del mondo francese. Il valore di Raheem Sterling, però, non può essere messo in discussione, lo sa bene il Real Madrid che, secondo il Daily Star, svanito l'obiettivo principale, pensa ai possibili rinforzi da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti. L'attaccante esterno ha ancora un anno di contratto con i campioni d'Inghilterra, ma già in passato ha ammesso che gli piacerebbe l'idea di vivere un'avventura all'estero, raccontando anche alla stampa spagnola di avvertire il fascino del Real Madrid. Trattativa possibile anche perchè in questa stagione conclusa con il trionfo in Premier League, non sempre Pep Guardiola ha inserito Sterling nel suo 11 titolare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 24-Mag-22 09:22