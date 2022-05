Sonego facile al secondo turno al Roland Garros

Il tennista torinese liquida Gojowczyk in tre set, fuori Paolini e Bronzetti PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego avanza al secondo turno nel Roland Garros maschile, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 27enne tennista torinese, n.35 del ranking e 32 del seeding, ha liquidato all'esordio il tedesco Peter Gojowczyk, n.94 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-2 6-1, dopo un'ora e 46 minuti di gioco. Per l'azzurro c'è ora il portoghese Joao Sousa, 63esimo della classifica mondiale. Nel tabellone femminile, subito eliminate invece Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, eliminate rispettivamente dalla rumena Irina-Camelia Begu (4-6 6-1 7-6) e dalla lettone Jelena Ostapenko, numero 13 del ranking e del seeding (6-1 6-4). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 24-Mag-22 16:26