Calcio: Colombia. Prima convocazione Agudelo, unico ‘italiano’ in elenco

Per il giocatore dello Spezia prima chiamata nella Nazionale maggiore BOGOTA' (COLOMBIA) (ITALPRESS) – Cinque novità assolute nelle convocazioni della Colombia per l'amichevole contro l'Arabia Saudita, in programma il 5 giugno a Murcia, in Spagna. Tra i debuttanti c'è anche Kevin Agudelo, giocatore dello Spezia inserito in lista tra i centrocampisti. Lo spezzino è l'unico calciatore che milita in Italia tra i 20 chiamati dal ct ad interim Hector Cardenas, l'uomo chiamato a sostituire momentaneamente l'esonerato Reinaldo Rueda, colpevole di aver mancato la qualificazione al Mondiale. L'obiettivo è Ricardo Gareca, attuale ct del Perù. Questa la lista dei convocati: Portieri: José Luis Chunga (Alianza Petrolera), Ivan Arboleda (Newell's Old Boys). Difensori: Davinson Sanchez (Tottenham), Jhon Lucumì (Genk), Daniel Munoz (Genk), Helibelton Palacios (Elche), Carlos Cuesta (Genk). Centrocampisti: Yairo Moreno (Pachuca), Eder Alvarez Balanta (Bruges), Kevin Agudelo (Spezia), Eduard Atuesta (Palmeiras), Kevin Velasco (Deportivo Cali), Steven Alzate (Brighton). Attaccanti: Luis Suarez (Granada), Rafael Santos Borré (Eintracht Francoforte), Juan Camilo Hernandez (Watford), Jhon Arias (Fluminense), Luis Sinisterra (Feyenoord), Oscar Estupinan (Vitoria), Jaminton Campaz (Gremio). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-22 16:45