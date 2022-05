Calcio: Pisa. D’Angelo “Possiamo farcela, siamo forti come il Monza”

"Il nostro valore lo abbiamo dimostrato, si affrontano due delle migliori squadre del campionato" PISA (ITALPRESS) – "Adesso si riparte da zero e si affrontano due delle migliori squadre del campionato". Così il tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, alla vigilia della finale d'andata dei playoff promozione di Serie B in programma domani sera all'UPower Stadium di Monza che si presenterà con il tutto esaurito. "Da parte nostra dovremo pensare alla sfida nel suo complesso cercando di giocare al massimo fin dal primo minuto: possiamo vincere perché siamo forti quanto il Monza e l'abbiamo dimostrato – dice l'allenatore nerazzurro -. Avremo tutti a disposizione, a parte Caracciolo, ma valuterò tutte le componenti fondamentali di una partita come questa per fare le mie scelte". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/com 25-Mag-22 15:53