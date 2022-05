Calcio: Psg. Club pronto a cedere Neymar, il brasiliano “Resto a Parigi”

Secondo la stampa francese la società è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il giocatore PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Bloccato Kylian Mbappè, il Psg è pronto ad ascoltare eventuali offerte per Neymar. A Doha e ai microfoni di "Oh My Goal", secondo quanto riportato da L'Equipe, il brasiliano ha assicurato che la sua intenzione è di restare al Paris Saint Germain. "Al momento nessuno mi ha detto nulla, ma per quanto mi riguarda io voglio restare a Parigi e questa è la verità", ha dichiarato l'attaccante rispondendo alle indiscrezioni di mercato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 25-Mag-22 14:01