Di Paola “Piazza di Siena regala sempre emozioni enormi”

"Dopo lo stop per la pandemia e l'edizione a porte chiuse del 2021, torniamo a vivere l'evento pienamente". ROMA (ITALPRESS) – "Dopo lo stop per la pandemia e l'edizione a porte chiuse del 2021, torniamo a vivere l'evento pienamente: sembra quasi il primo giorno di scuola". Parola di Marco Di Paola, presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, a Villa Borghese a margine dell'incontro con i cavalieri azzurri che parteciperanno al concorso di Piazza di Siena. "Villa Borghese è un meraviglioso monumento che il Comune di Roma e i romani, che ringraziamo, ci concedono di utilizzare – ha proseguito Di Paola – Le emozioni sono sempre enormi. Oltre ad essere il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri sono anche romano, quindi per me tornare qui ogni anno è incredibile. I cavalieri italiani? Il nostro è uno sport molto longevo, ci sono campioni che riescono a durare a lungo. Abbiamo componenti della squadra maturi e un paio di debuttanti giovani che sono cresciuti nelle nostre fila e stanno facendo un bellissimo percorso: speriamo che questo mix venga premiato, anche perché in questo sport ci vuole tanta tanta fortuna". (ITALPRESS). spf/gm/red 25-Mag-22 16:32