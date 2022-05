Motomondiale, Gp Finlandia posticipato al 2023

La causa è legata ai lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica. ROMA (ITALPRESS) – Niente Gp di Finlandia di motomondiale. Lo hanno annunciato FIM, IRTA e Dorna Sports che contestualmente hanno reso noto il nuovo calendario fino al termine della stagione 2022. La causa della cancellazione del Gp finlandese, previsto per il weekend 8-10 luglio, è legata ai lavori di omologazione al KymiRing, insieme ai rischi causati dalla situazione geopolitica in atto nella regione. "Le circostanze attuali hanno creato ritardi e messo a rischio i lavori in corso sul nuovo circuito. Tutte le parti hanno quindi concordato che il debutto della pista deve essere posticipato al 2023, quando la MotoGP non vede l'ora di tornare in Finlandia per la prima volta in quattro decenni" si legge in una nota. Alla luce di questa decisione, questo il nuovo calendario della Motogp da qui in avanti, sempre vincolato alla situazione dell'evoluzione pandemica e all'approvazione di Governi e autorità. I Gp in totale saranno così 20: 29 Maggio – Italia – Autodromo del Mugello 5 Giugno – Catalunya – Barcelona-Catalunya 19 Giugno – Germania – Sachsenring 26 Giugno – Olanda – TT Circuit Assen 7 Agosto – Gran Bretagna – Silverstone Circuit 21 Agosto – Austria – Red Bull Ring-Spielberg 4 Settembre – San Marino e della Riviera di Rimini – Misano 18 Settembre – Aragón – MotorLand Aragón 25 Settembre – Giappone – Twin Ring Motegi 2 Ottobre – Thailandia – Chang International Circuit 16 Ottobre – Australia – Philip Island 23 Ottobre – Malesia – Sepang International Circuit 6 Novembre – Comunitat Valenciana – Comunitat Valenciana Ricardo Tormo (ITALPRESS). gm/red 25-Mag-22 12:58