Motomondiale: Gp Italia. Quartararo “Proverò a vincere di nuovo”

Il francese della Yamaha, campione in carica: "Darò come sempre il mio 100%" ROMA (ITALPRESS) – "Dopo una settimana di riposo, si corre al Mugello, una pista che mi piace molto. L'anno scorso qui ho vinto ed è stata una grande gara con un un grande feeling, soprattutto perché era il GP di casa della mia squadra". Così Fabio Quartararo, pilota francese del team Factory Yamaha, alla vigilia del fine settimana del Gran Premio d'Italia, tappa del Mondiale della motoGp. "Questo fine settimana, guidare qui sarà ancora meglio perché i tifosi saranno lì a guardare e godersi le sessioni – sottolinea il campione in carica della classe regina e leader della classifica iridata – Proverò a vincere di nuovo. Come sempre cercherò di dare il mio 100%". "Abbiamo lavorato sodo e passo dopo passo stiamo migliorando, ma abbiamo bisogno che tutto si unisca – le parole dell'altro centauro della Yamaha, Franco Morbidelli – Continueremo a lavorare sodo anche questo fine settimana. Il Mugello è un circuito molto speciale, è veloce da guidare e bello da guardare per i tifosi. È il mio GP di casa e anche per la squadra, quindi spingerò per ottenere un buon risultato". – foto Image – (ITALPRESS). mc/com 25-Mag-22 13:36