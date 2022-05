Tennis: Roland Garros. Musetti eliminato da Tsitsipas al primo turno

Il toscano dissipa due set di vantaggio e si arrende al greco dopo oltre 3 ore e mezza PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non ce l'ha fatta, Lorenzo Musetti, a ribaltare il pronostico contro Stefanos Tsitsipas nel primo turno del Roland Garros maschile. Nell'ultimo match del programma, finito nella notte italiana sul "Philippe Chatrier", il tennista toscano, n.66 Atp, si è arreso al greco, n.4 del ranking e del seeding, in cinque set, dissipando un vantaggio di due set a zero. Lo score a favore dell'ellenico: 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2 in tre ore e 34 minuti di gioco. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 25-Mag-22 00:51