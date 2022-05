Calcio: Bayer Leverkusen, Schick rinnova fino al 2027

L'attaccante è arrivato dalla Roma nell'estate 2020 LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bayer Leverkusen blinda Patrick Schick. Il 26enne attaccante ceco, che con i suoi 24 gol in 27 gare dell'ultima Bundesliga è diventato il miglior bomber straniero di sempre in una singola stagione del club, ha rinnovato il contratto di altri due anni, fino al 2027. Schick era stato acquistato dalla Roma nell'estate 2020, dopo che aveva già avuto modo di misurarsi col campionato tedesco, in prestito al Lipsia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-22 14:02