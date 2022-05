Finale andata playoff Serie B, Monza-Pisa 2-1

Mota Carvalho e Gytkjaer portano avanti i brianzoli, ma al 93° Berra rimette in corsa i nerazzurri in vista del ritorno MONZA (ITALPRESS) – Il Monza fa sua l'andata della finale playoff promozione di Serie B, battendo il Pisa per 2-1 dopo una gara ad altissima intensità. I padroni di casa segnano un gol per tempo con Dany Mota Carvalho e Gytkjaer, ma al 93° i nerazzurri riaprono le speranze rimonta grazie alle rete di Berra che fissa il risultato sul 2-1. Al primo squillo, dopo 9 minuti, i brianzoli passano già in vantaggio al termine di un'azione di pregevole fattura. Mota Carvalho riparte centralmente servendo sulla sinistra Ciurria che restituisce la palla di prima al compagno di reparto, bravo a insaccare con la punta del destro. Al 28' Leverbe rischia l'autorete deviando un'incornata ravvicinata di Caldirola, con la palla che sfila a lato di pochi centimetri. Al 36' è Puscas a mangiarsi l'1-1 quando Birindelli lo libera al tiro dopo una grande incursione dalla destra, ma l'attaccante rumeno allarga troppo il piatto destra e la sfera finisce fuori. I nerazzurri chiudono la prima frazione all'attacco, ma le due squadre vanno al riposo sull'1-0. Gli uomini di D'Angelo partono forte anche nella ripresa. Al 3' è Lucca a involarsi verso la porta dopo un preciso assist di Marin, ma Di Gregorio è bravo in uscita a sbarrare la strada al centravanti. Due minuti dopo, sul fronte opposto, tocca a Nicolas fare il miracolo su Barberis che calcia al volo dopo un cross dalla sinistra di Ciurria, trovando però prontissimo il portiere avversario al salvataggio in corner. Il ritmo è alto e al 14' il neo entrato Sibilli salta un uomo in area e ci prova con il sinistro trovando prima la deviazione di Di Gregorio e poi il palo. Al 29' arriva il raddoppio biancorosso. D'Alessandro crossa dalla destra trovando la testa di Mota Carvalho, con Nicolas che gli nega la doppietta in tuffo, ma nulla può sul tap-in aereo a porta vuota di Gytkjaer che sigla il 2-0. In pieno recupero, i toscani trovano un gol che potrebbe valere oro in vista del ritorno: Berra svetta di testa in area sfruttando al meglio l'angolo di Sibilli e infila Di Gregorio nell'angolino per il 2-1 definitivo. Il match decisivo andrà in scena domenica sera a campi invertiti con il Pisa che, vincendo con un gol di scarto, porterebbe la contesa ai supplementari. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xh9/ari/red 26-Mag-22 22:33