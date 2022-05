Motomondiale: Aprilia conferma Aleix Espargarò e Vinales fino al 2024

Ufficiale il rinnovo per altre due stagioni di entrambi i piloti SCARPERIA (ITALPRESS) – Nel segno della continuità. Aprilia Racing conferma i suoi piloti: Aleix Espargaró e Maverick Vinales saranno in sella alle RS-GP ufficiali nelle stagioni 2023 e 2024. Con oltre un terzo della gare già disputate, la stagione in corso vede in Aleix Espargaró e nella sua Aprilia due protagonisti assoluti del mondiale, con una vittoria e tre podi consecutivi. Lo spagnolo sta raccogliendo i primi frutti di un connubio fondato anche sulla reciproca e profonda confidenza col team. Su questa linea si basa la conferma sia del vincitore del GP di Argentina sia di Vinales che ora ha di fronte gli stessi obiettivi di sempre maggiore integrazione con la Factory veneta. "Questa conferma è quello che volevo, abbiamo lavorato tanto insieme e insieme siamo cresciuti, eravamo una speranza, ora siamo realtà – le parole di Espargarò – Già nel 2021 avevo avuto segnali evidenti dei nostri passi in avanti e ora siamo in grado di lottare stabilmente coi migliori del mondo. Continuare a farlo con Aprilia è per me un motivo di orgoglio, possiamo crescere ancora e vogliamo dimostrarlo in pista". "Sono felicissimo di dare continuità al mio lavoro con Aprilia Racing, ora il nostro orizzonte si amplia e potremo lavorare con continuità per raggiungere obiettivi ambiziosi – dice dal canto suo Vinales – Credo in questo progetto e sono felice di esserne parte. In Aprilia ho trovato un ambiente fantastico e questa conferma mi dà la serenità per crescere come questa squadra e io meritiamo". Massimo Rivola sottolinea che "quanto di buono stiamo facendo in questa stagione è frutto di molte componenti, certamente del valore dei nostri progettisti e dei nostri tecnici guidati da Romano Albesiano, della crescita generale del nostro reparto corse e, in gran parte, dell'affiatamento che Aleix ha saputo costruire con la moto e con la squadra. Così ci siamo posti l'obiettivo di continuare su questa linea, sia con Aleix sia con Maverick e oggi sono felice di queste conferme. Dobbiamo ancora crescere molto e ora abbiamo la serenità per farlo". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/com 26-Mag-22 13:41