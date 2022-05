Nba: Boston sbanca Miami ed è a un passo dalle Finals

I Celtics passano a condurre 3-2: grande prova difensiva e 25 punti per Brown MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Boston 'vede' le Finals. A dodici anni di distanza dall'ultima volta – quando furono sconfitti dai Lakers di Bryant – i Celtics sono a un passo dall'appuntamento che mette in palio l'Anello. Con l'ennesima prova monstre a livello difensivo, Boston sbanca la FTX Arena per 93-80 e passa a condurre 3-2 contro Miami nella finale della Eastern Conference. "Penso che lo stress e la tensione mentale che mettiamo su alcune squadre con la nostra difesa abbia funzionato in questi play-off, permettendoci di arrivare a questo punto", se la gode coach Ime Udoka. A fare canestro, poi, ci pensano i soliti: 25 punti per Jaylen Brown, 22 per Jayson Tatum (che mette a referto anche 12 rimbalzi e 9 assist), 16 per Al Horford e 14 per Derrick White. Sull'altro fronte il migliore è Bam Adebayo (18 punti e 10 rimbalzi) ma Miami incappa in una serata da dimenticare al tiro: appena il 32% dal campo, con un imbarazzante 7/45 dall'arco. L'assenza dell'infortunato Herro e le condizioni precarie di altri giocatori non bastano come alibi. "Non cerchiamo alcun tipo di scusa – mette subito in chiaro coach Spoelstra – Boston ci ha battuti e ci sono ragazzi lontani dal 100% in entrambe le squadre". Gara 5 si è decisa a cavallo fra il terzo e il quarto quarto, quando i Celtics hanno piazzato un break micidiale di 24-2 che ha tagliato le gambe agli Heat. Nel terzo periodo, in particolare, Boston ha 'doppiato' i rivali (32-16), tenendoli al 17% al tiro, e in apertura di ultimo quarto Brown ha infilato tre triple consecutive in due minuti e mezzo, col +23 che ha di fatto sentenziato il match. Domani notte il primo match-ball per Tatum e soci a Boston mentre stasera potrebbe calare il sipario sulla Western Conference: a San Francisco Golden State, avanti 3-1, proverà a chiudere i conti contro Dallas per centrare la sesta finale per il titolo in otto anni. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 26-Mag-22 09:35