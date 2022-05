Sonego al 3° turno del Roland Garros, Cecchinato out

Nel tabellone femminile avanza Camila Giorgi che ha battuto Yulia Putintseva in due set PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. Il torinese, numero 35 del ranking e 32 del seeding, si è imposto in tre set sul portoghese Joao Sousa, n.63 ATP, con il punteggio di 7-6 (4), 6-3, 6-4 e si giocherà un posto agli ottavi con il norvegese Casper Ruud. Niente da fare, invece, per il palermitano Marco Cecchinato, n.132 ATP, che si è arreso al polacco Hubert Hurkacz, 12esima testa di serie, vincitore in tre set per 6-1, 6-4, 6-2. Nel tabellone femminile anche Camila Giorgi al terzo turno. La 30enne di Macerata, n.30 del ranking e 28 del seeding, ha battuto la kazaka Yulia Putintseva in due set con il punteggio di 6-3, 7-5. L'azzurra affronterà la vincente del match tra la bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 WTA e settima favorita del seeding, e la statunitense Madison Brengle, n.57 del ranking. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Mag-22 17:03