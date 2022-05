Tennis: Roland Garros. Sinner al 3° turno, Carballes Baena ko in 4 set

Dopo aver perso il primo, l'azzurro si è imposto 3-1 contro lo spagnolo PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner al terzo turno del Roland Garros, secondo Slam del 2022, in corso sulla terra rossa parigina. L'azzurro, 11esima testa di serie, ha battuto Roberto Carballes Baena, numero 89 ATP, in quattro set e in rimonta. Lo spagnolo ha vinto il primo set 6-3, poi Sinner si è imposto nei successivi tre con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in tre ore e 45 minuti di gioco. Prossimo avversario lo statunitense Mackenzie McDonald. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 26-Mag-22 22:10