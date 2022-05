Volley: Milano, Ishikawa confermato per la stagione 2022-23

Per lo schiacciatore giapponese sarà la terza annata di fila alla Powervolley MILANO (ITALPRESS) – L'Allianz Powervolley Milano ha ufficializzato il rinnovo di Yuki Ishikawa. Lo schiacciatore nipponico vestirà per la terza stagione consecutiva la maglia dei meneghini, confermandosi come uno delle pedine più importanti dello scacchiere di coach Piazza. Per Ishikawa sarà l'ottavo anno in Italia (il settimo consecutivo). "È la prima volta che rinnovo nella stessa società per il terzo anno consecutivo – commenta – Sono molto contento di restare a Milano, mi trovo molto bene sia con la società sia con la città. In questi ultimi due anni sono cresciuto tanto grazie al lavoro fatto con coach Piazza, con lo staff tecnico e con i miei compagni, e voglio continuare a migliorarmi con questa squadra. Voglio portare Milano tra le big". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 26-Mag-22 13:09