Domenica la partita decisiva per la promozione in A all'Arena Garibaldi ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Mariani dirigerà Pisa-Monza, finale di ritorno dei playoff promozione di Serie B (ieri 2-1 per i brianzoli nel match d'andata), in programma domenica 29 alle 20.30. Insieme al fischietto della sezione di Aprilia gli assistenti Carbone e Longo, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Bindoni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 27-Mag-22 13:03