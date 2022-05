Motomondiale: GP Italia. Bezzecchi “Gran lavoro, domani spero asciutto”

"Importante aver fatto una bella qualifica, godiamoci questo momento" SCARPERIA (ITALPRESS) – "Oggi ho goduto come una bestia, sono davvero contento e abbiamo fatto un bel lavoro. Siamo soddisfatti, adesso speriamo in un tempo decente domani, mi piacerebbe correre sull'asciutto". Così Marco Bezzecchi al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP chiuse dal pilota del team VR46 Racing in sella alla Ducati con il secondo tempo al Mugello: "E' importante aver fatto una bella qualifica e ci godiamo questo momento – ha aggiunto il pilota italiano – Cercheremo di mettere in pratica domani il lavoro di questi giorni". (ITALPRESS). spf/xd6/gm/red 28-Mag-22 15:56