Motomondiale: GP Italia. Di Giannantonio “Pole spettacolare al Mugello”

"Mi sono detto che bisognava crederci e ho fatto un gran giro" SCARPERIA (ITALPRESS) – "La mia pole position? Sto iniziando a capirci qualcosa solo adesso, in pista ero solo concentrato a spingere con quella pioggia e ho chiuso gli occhi". Lo ha detto Fabio Di Giannantonio al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP in cui il rookie del team Gresini Racing in sella alla Ducati ha conquistato al Mugello la sua prima pole position in carriera nella classe regina: "Mi sono detto che bisognava crederci e ho fatto un gran giro – ha aggiunto il pilota italiano – Che spettacolo la pole al Mugello con la Ducati e con questi tifosi". (ITALPRESS). spf/xd6/gm/red 28-Mag-22 15:55