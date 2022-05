Calcio: Roma. Kumbulla “Emozioni incredibili, adesso testa all’Albania”

"Stagione non semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso" ROMA (ITALPRESS) – "La mia seconda stagione in giallorosso si conclude nel migliore dei modi: abbiamo scritto la storia insieme e ho conquistato il mio primo trofeo (Conference League) in una notte magica nella mia Tirana. Sono stati giorni di emozioni incredibili e di momenti che terremo per sempre con noi". Così su Instagram il difensore della Roma, Marash Kumbulla, facendo il punto sull'anno appena trascorso. Il classe 2000 albanese ha poi aggiunto: "Non è stata un'annata semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso di crescita, ho lottato per conquistare ogni minuto in campo e veramente non ho mai mollato un centimetro. Siamo stati squadra dall'inizio alla fine e per questo abbiamo vinto. Ora torno a Tirana e voglio continuare a dare tutto per portare più in alto possibile la mia Albania. E noi romanisti… noi ci rivediamo presto. Grazie Roma", ha concluso Kumbulla. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/gm/red 29-Mag-22 17:00