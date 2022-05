F.1: GP Monaco. Leclerc “Fa male, gara doveva essere nostra”

"Adoro questo team, ma dobbiamo riguardarci per migliorare" MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Fa male, specialmente a casa, perdiamo tanti punti. Avevamo 6 secondi di vantaggio e stavo gestendo il gap. Oggi doveva essere nostra, dobbiamo migliorare". Visibilmente deluso Charles Leclerc, quarto classificato nel Gran Premio di casa a Monaco. Il pilota della Ferrari ha analizzato la gara: "Penso di aver fatto tutto bene, in queste situazioni ho bisogno dell'aiuto del team. Abbiamo preso una prima decisione sbagliata e una seconda che ci ha penalizzato ancora di più, ci sono stati tanti errori. In gare come questa in cui abbiamo il passo non possiamo permetterci di arrivare quarti". Infine, il monegasco ha aggiunto: "Adesso c'è solo tanta delusione, mi è servito lasciarmi andare nel team radio per poi fare un paio di respiri e resettare. Adoro questo team, ma dobbiamo riguardarci per migliorare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/pc/red 29-Mag-22 19:00