F.1: GP Monaco. Perez “Sogno che si realizza, giornata enorme”

"É stata dura tenere a distanza Sainz, vincere in questo modo è incredibile" MONTE CARLO (MONACO) (ITALPRESS) – "Un sogno che si realizza, è stato un weekend speciale. Tolto il Gran Premio di casa, Montecarlo è la pista in cui ogni pilota sogna di vincere". Questo il commento a caldo di Sergio Perez, vincitore del Gran Premio di Monaco. Terza vittoria in carriera per il messicano, con una dedica speciale per la sua gente: "Giornata enorme per me ed il mio paese. Sono davvero contento e sono sicuro che anche Pedro Rodriguez, da lassù, lo sarà per quello che siamo riusciti a raggiungere". Infine, riguardo al finale in cui ha dovuto stringere i denti, 'Checo' ha dichiarato: "É stata dura tenere a distanza Sainz a causa del graining, ma vincere qui in questo modo è incredibile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/xd6/pc/red 29-Mag-22 18:40